Che tempo che fa, colpaccio di Fabio Fazio: “Silvio Berlusconi per la prima volta in tv dopo il Covid”

08 novembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi ha scelto Che tempo che fa su RaiTre per tornare in televisione per la prima volta dopo il Covid. Probabilmente con Fabio Fazio affronterà tra i tanti argomenti anche quello della malattia che ha dovuto fronteggiare dopo essere risultato positivo lo scorso settembre. Per il presidente di Forza Italia si tratta della prima apparizione televisiva dopo la guarigione, e quindi questo rende ancora più interessante la sua presenza da Fazio. Tra l’altro tra i due c’era stata una sorta di avvicinamento a maggio dell’anno scorso, quando Berlusconi si schierò con forza contro la decisione della Rai di cancellare le ultime tre puntate di Che tempo che fa. “La censura non è mai liberale, è stato un episodio grave”, commentò in quell’occasione il Cav, senza evitare una piccola polemica: “Se avessi tolto io tre puntate a Fazio sarebbe stato un inferno. C’è un contratto e i contratti vanno rispettati. Anche se devo ammettere che da quando è stato trasferito sulla prima rete, gli ascolti non sono un granché…”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.