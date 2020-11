Storie Italiane, il dettaglio sul decesso di Stefano D'Orazio: crollo brutale per Ivana Spagna, "una morte troppo crudele"

Francesco Fredella 09 novembre 2020 a

Ivana Spagna crolla e scoppia a piangere. In collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1 dice: “Io non sapevo che fosse mancato in un modo così crudele”. Non riesce a trattenere l’emozione. La perdita di Stefano D’Orazio, morto per una complicazione del coronavirus, ha lasciato senza parole il mondo della musica a pochi giorni dalla scomparsa di Gigi Proietti. “Non avere nemmeno l’abbraccio della moglie e dei figli” - continua la Spagna, riferendosi a quello che accade a molti pazienti affetti da Covid -. E’ una cosa terribile, non ci posso pensare”. Una puntata che ha omaggiato in ogni modo lo storico batterista dei Pooh, l’ultimo saluto - oggi, lunedì 9 novembre - nella chiesa degli artisti a Roma. Anche Riccardo Fogli ha omaggiato il suo amico Stefano ricordando i tempi in cui - prima dell’amore con Patty Pravo - faceva parte dei Pooh.

