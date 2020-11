Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini sconcertante dopo la squalifica: "Ecco perché ho bestemmiato"

10 novembre 2020 a

a

a

Tutto come previsto al Grande Fratello Vip: scatta la squalifica per Stefano Bettarini, cacciato a tempo record da Alfonso Signorini dallo show di Canale 5 causa bestemmia. La comunicazione della squalifica è arrivata nelle primissime battute della puntata di lunedì 9 novembre. "Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del GF... In casi come questi la decisione è inevitabile: sei ufficialmente squalificato dal gioco", gli ha comunicato Signorini, per poi intimargli di tagliare i tempi di uscita dalla casa, "devi andartene al più presto". Dunque, Bettarini è arrivato in studio. Si è scusato con chi si è sentito offeso dalle sue parole. Poi si è prodotto in una peculiare "giustificazione" alla bestemmia. "Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato. Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimersi. Ma dopo quel tutto tempo passato in albergo... ero come un leone in gabbia. Ero molto teso", ha spiegato Bettarini. Il riferimento è al fatto che dopo la positività di Selvaggia Roma, rilevata a poche ore dall'ingresso nella casa di lei, Bettarini e Paolo Brosio, Bettarini e gli altri concorrenti sono stati costretti a raddoppiare la quarantena in albergo. Dunque si sarebbe "innervosito" e quindi la bestemmia, sfuggita causa eccesso di tensione. Sarà...

"Me ne sono reso conto". La bestemmia, crollo di Stefano Bettarini: terrore in vista della diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.