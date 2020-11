Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi massacra Andrea Zelletta: "Piange e intenerisce", farsa svelata?

10 novembre 2020 a

Andrea Zelletta recita? E' questo il sospetto di un altro inquilino della casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. L'ex tronista, infatti, dopo essere finito in nomination settimana scorsa in seguito a un provvedimento disciplinare, è scoppiato a piangere. Più concorrenti si sono avvicinati a lui per capire i motivi del suo sfogo. Zelletta allora ha rivelato di sentirsi un pesce fuor d'acqua all'interno del reality. Ma ha anche detto di essere triste per via di sua sorella. In particolare, vedendo il rapporto che hanno Zorzi e sua sorella Gaia, protagonisti di un bellissimo momento nella scorsa puntata, ha capito di non avere la stessa complicità con sua sorella Alessia. Ma questa spiegazione ha insospettito qualcuno, visto che in precedenza l'ex tronista aveva parlato invece di un rapporto splendido con lei. Il più sospettoso di tutti è stato Zorzi, che in confessionale ha detto. “È in crisi perché è in nomination. Per Andrea Zelletta andare in nomination è lesa maestà. Ti trema un po’ la seggiolina quando sei nominato, quindi cosa fai? Piangi, intenerisci. La gente va intenerita. E lui quindi ha bisogno di conquistare del terreno”.

