Chi vuol essere milionario?, la cannonata di Gerry Scotti: "In due ore zero insulti, godetevi questa tv". Con chi ce l'ha?

11 novembre 2020 a

a

a

Nelle ultime ore si è parlato molto di Gerry Scotti, il mitico conduttore Mediaset positivo al coronavirus: si è infatti scoperto che è stato in terapia intensiva. Ora ne è uscito. Sta meglio. Si sta riprendendo, ma la battaglia non è stata semplice. E di Gerry Scotti ne parla anche Italia Oggi, che nella consueta rubrica dedicata alla televisione rilancia alcune parole pronunciate dal conduttore del corso dell'ultima puntata di Chi vuol essere milionario?, lo storico quiz in onda su Canale 5. "Da più di dure ore, due persone in televisione, in prima serata su una rete nazionale, non hanno litigato e detto parolacce. Amici telespettatori, questa è una televisione che non si fa più vedere. Ve la dovete godere, finché c'è". Gerry Scotti si riferiva a se stesso e al concorrente di turno: né liti, né improperi. Insomma, una frecciata ai colleghi. Certo non tutti, ma a qualcuno in particolare: con chi ce l'aveva?

Gerry Scotti sconcertato, il campione di Chi vuol essere milionario tira fuori due santini vip: "Che dobbiamo fare?", regia impazzita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.