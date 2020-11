Carlo Conti ancora positivo al coronavirus, disastro in Rai: buco in palinsesto, cancellata la 1° serata con Mara Venier

11 novembre 2020 a

Carlo Conti è ancora positivo al Covid, anche se per fortuna le sue condizioni sono in miglioramento, al punto da aver già lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato. Sia Davide Maggio che Tvblog riportano però una notizia che sicuramente non farà piacere ai fan del noto conduttore di RaiUno: la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro non andrà in onda quest’anno, tutto rinviato nel 2021 a data da destinarsi, in attesa di tempi migliori. Al di là della positività di Conti, che però avrebbe potuto tranquillamente recuperare per la kermesse, inizialmente prevista a partire dalla prima settimana di dicembre con la conduzione di Mara Venier, è proprio la situazione generale con il coronavirus ad aver consigliato alla Rai di annullare la messa in onda. Ciò ovviamente creerà qualche piccolo problema ai palinsesti della rete ammiraglia, dato che lo Zecchino d’Oro sarebbe stato trasmesso tutti i pomeriggi in diretta su RaiUno, con tanto di finale in prima serata prevista inizialmente per sabato 5 dicembre.

Covid, Carlo Conti dimesso dall'ospedale “Verso casa. Home sweet home”

