Striscia la Notizia, Milly Carlucci? Guardate che le è successo a labbra e zigomi, ecco le prove: "Cosa ha fatto"

Milly Carlucci, regina di Ballando con le stelle, in questo periodo ha diversi grattacapi da risolvere a causa delle varie defezioni dei partecipanti al suo programma. Stavolta però a mettere sotto osservazione la bionda presentatrice è Striscia la Notizia. La puntata del tg satirico di Canale 5 in onda mercoledì 11 l'ha vista protagonista della rubrica "Fatti e Rifatti".

Nel servizio del tg satirico di Canale 5 si è passato ai raggi X il volto della conduttrice alla ricerca di interventi di chirurgia plastica. Tra vecchi video dei suoi esordi in tv e qualche gaffe passata, ecco che si arriva al verdetto dello scanner test. Inesorabile il confronto che smaschera come la bionda Carlucci, bellissima donna, ha lavorato un po' sulle labbra e sugli zigomi. Non sarà né l'ultima, né la prima...

