Michelle Hunziker, imbarazzo ad All together now: il vestito si strappa in diretta, aperto sul di dietro

Imprevisto piccante per Michelle Hunziker durante la seconda puntata di All Together Now, lo show musicale di Italia 1. La conduttrice svizzera si stava esibendo sul palco insieme a due giurate, Rita Pavone e Anna Tatangelo, l'impegnativa cover di Rolling on the river di Tina Turner.

Finito il pezzo, la Hunziker si accorge che l'abito le si è aperto sul di dietro: "Mi si è strappato il vestito", si scusa sorridente e un po' imbarazzata, mentre Rita e Anna cercano di soccorrerla e "chiuderla" alla bell'e meglio. "È stata la foga. Vado a cucirlo", ha sdrammatizzato con la sua solita simpatia Michelle, mentre le due giurate non smettevano di ridere. Come dire: il bello (o la bella?) della diretta.

