Striscia la Notizia, Gianluca Vialli e la domanda agghiacciante a Ilaria D'Amico: "Dì la verità, quanti calciatori te l'hanno...?"

Che imbarazzo, che gelo. Il tutto rivelato da Striscia la Notizia, in un servizio trasmesso nell'edizione del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 12 novembre. Il punto è che durante una diretta Facebook, Gianluca Vialli ha rivolto una domanda un poco "scomoda" ad Ilaria D'Amico, i due erano infatti ospiti in collegamento. "Dì la verità... quanti calciatori te l'hanno battuta in tutti questi anni? Sarai stata inondata di richieste, telefonate...", chiedeva Vialli, sornione. E con "battuta" intende quanti calciatori ci hanno provato. Evidente l'imbarazzo della D'Amico, che risponde tranchant: "Neanche uno". E Striscia, a quel punto, fa notare come "a detta della D'Amico, Gigi Buffon è stato l'unico a capitolare".

Striscia, Vialli-D'Amico e il gelo: guarda il servizio

