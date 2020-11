Striscia la Notizia, colpo di grazia a Cotticelli: la domanda umiliante all'ex commissario in Calabria

13 novembre 2020 a

Non poteva non infierire, Striscia la Notizia. Il bersaglio? Saverio Cotticelli, l'improbabile ex commissario alla Sanità in Calabria, costretto alle dimissioni dopo l'incredibile figuraccia su Rai 3, dove ha appreso in diretta il fatto che avrebbe dovuto creare un piano per l'emergenza coronavirus. Piano mai fatto. Successivamente, le scuse: "Forse mi hanno drogato", ha detto da Massimo Giletti nel vano tentativo di giustificare la sua imbarazzante performance. E tant'è, il tg satirico di Canale 5 si scaglia contro Cotticelli. Lo fa con il professor Roberto Lipari, infuriato per l'impreparazione del soggetto. E il professor Lipari tienie una sorta di lezione sulle surreali scuse a cui ha attinto Cotticelli dopo la storica figuraccia.

Striscia, il prof. Lipari massacra Cotticelli: il servizio

