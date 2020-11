Grande Fratello Vip, drammatico crollo per Elisabetta Gregoraci: "Vita mia", un fiume di lacrime che non riesce più a fermare

13 novembre 2020 a

Un crollo, una piccola crisi di nervi per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip: colta dalla nostalgia per il figlio, Nathan Falco, che non vede da troppo tempo, da 58 giorni per la precisione. E così, nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ecco che la ex di Flavio Briatore prende carta e penna per scrivere una lunga lettera al figlio, che inizia con "Nathan, vita mia". E mentre scriveva, mentre riempiva il foglio con le sue parole, una valle di lacrime. La Gregoraci piangeva, commossa, costretta a fermarsi più volte. Un fiume di parole che poi rilegge a bassa voce. Già, la nostalgia di una madre. Un fiume di emozioni che in certi momenti, nella solitudine della casa del GfVip, è difficile da domare.

