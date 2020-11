Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il cuore spappolato a Pretelli? Fuori la verità, bomba di Matilde Brandi

13 novembre 2020 a

La verità, tutta la verità su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, protagonisti di una storia mancata al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A vuotare il sacco è Matilde Brandi, recentemente eliminata dal programma, che si è sbottonata ai microfoni di Radio Italia Anni 60 Roma. La Brandi, rivela che la Gregoraci con Pretelli "è stata abbastanza chiara". Insomma, non c'è mai stato alcun interesse sentimentale. "Con Pier alla fine sono solo abbracci". E insomma, per la Brandi, l'ex di Flavio Briatore sarebbe massacrata ingiustamente: in molti infatti la accusano di aver fatto "impazzire" Pretelli, quando in verità non ci sarebbero mai stati margini di ambiguità. Caso chiuso? Chissà...

