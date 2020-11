Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, una disgrazia? "Pronto a mettere mano agli accordi", la conferma dalla fonte vicina a Briatore

12 novembre 2020 a

Il rapporto speciale che Elisabetta Gregoraci ha instaurato con Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip pare non sia piaciuto per niente all'ex marito della showgirl, Flavio Briatore. Che non avrebbe apprezzato nemmeno le confidenze della concorrente sul loro passato. Ecco perché l'imprenditore starebbe pensando adesso di rimettere mano a dei ricchi accordi siglati al momento della separazione. A rivelarlo è una fonte vicina a Briatore, citata dal settimanale Nuovo. Insomma, una possibile brutta sorpresa per la Gregoraci quando uscirà dalla casa. Tra l'altro, in una delle scorse puntate del reality, è stato rivelato che per tre anni Elisabetta Gregoraci, come da accordo preso con Flavio Briatore, non si dovrebbe far vedere pubblicamente con un altro uomo. Sarà vero oppure no?

