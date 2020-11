Storie Italiane, il dramma di Dado col coronavirus: "Forte crisi respiratoria, dove mi sono ritrovato"

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

Dado ha vinto il Covid. E col sorriso - che non ha mai perso - racconta la sua esperienza a Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. “La mia esperienza posso giudicarla in modo positiva. Il medico di base ha capito tutto subito facendomi acquistare il saturimetro. Ho avuto una crisi respiratoria forte ed ero già nel 118”, dice Dado. “Ho avuto paura. Ma poi mi hanno ricoverato e ho visto medici e infermieri che sembravano astronauti con tutte le coperture addosso. Eravamo sottoposti sul set a test sierologici e tamponi. All’improvviso sono risultato positivo. Prima febbre alta e poi sintomi respiratori. Quei dodici giorni non li dimenticherò mai”, continua il comico intervistato dalla Daniele. In studio c’è anche Fiordalismo: sua madre è morta di Covid, lei e suo padre sono guariti. “Sembra che questi mesi non siano passati, mia madre è morta per questa malattia e non potevamo vederla”, cosi la cantante ricorda quei momenti drammatici.

