Ballando con le Stelle, incredibile ma vero: Bruno Vespa come non lo avevamo mai visto. Su Rai 1, questa "cosina"...

13 novembre 2020 a

a

a

Bruno Vespa sarà ballerino per una notte. Il giornalista e conduttore di Porta a Porta, infatti, scenderà in pista in occasione della semifinale di Ballando con le Stelle, la trasmissione di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai 1. La volta scorsa, invece, è toccato all'attrice Stefania Sandrelli, che ha colto l'occasione anche per omaggiare Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Vedremo, quindi, come se la caverà Vespa, che si cimenterà in un'esibizione di ballo e sarà sottoposto al giudizio della giuria. I concorrenti, invece, dovranno affrontare delle sfide dirette: Solenghi vs Conticini, Scardina vs Rocca e Mussolini vs Della Gherardesca. Le coppie escluse si giocheranno un'ultima chance con il ripescaggio.

"Non solo labirintite". Il collasso della Mussolini sul palco, parla Milly Carlucci: un periodo durissimo per la Duciona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.