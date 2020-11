Verissimo, Manuela Arcuri in studio: "Per la prima volta, indiscrezione clamorosa. Bomba su Gabriel Garko?

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

Una puntata piena di big. A Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, arrivano tantissimi personaggi. E si preannuncia un appuntamento pieno di scoop. Andiamo per gradi: ci sarà Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. Lei non ha usato parole dolci condannando il figlio quando ha attaccato Flavia Vento. Oppini ha rischia la squalifica, ma si è salvato in corner alzando un vero e proprio polverone da parte degli ex gieffini squalificati nelle passate edizioni. Alba, nell’ultima puntata, ha incontrato suo figlio nella casa del Grande Fratello vip. Un abbraccio (a distanza). Gli occhi lucidi di Francesco, emozionantissimo, hanno lasciato il segno. Il 36enne ha, poi, ammesso di volere un figlio.

Ma a Verissimo, domani, non ci sarà solo la Parietti. Preparatevi alle bombe: arriverà anche Manuela Arcuri - che racconterà per la prima volta in tv la sua storia d’amore con Gabriel Garko (che ha fatto coming out al GfVip). Non mancherà l’omaggio a Stefano D’Orazio con Dodi Battaglia, uno dei Pooh, che racconterà il suo eterno amico batterista. Poi a Verissimo ci saranno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione (coppia nata a Uomini e donne).

