Tale e quale show, Francesco Monte imita Tiziano Ferro ma scorda le parole: imbarazo sul palco

13 novembre 2020 a

Disastro in diretta a Tale e quale show, firmato Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne deve interpretare Tiziano Ferro e la sua celebre Il regalo più grande, ma sul palco del talent vip condotto da Carlo Conti (a distanza, ancora alle prese con il coronavirus) si scorda le parole. Troppa emozione, forse, che l'ha costretto a fermarsi e riprendere dopo qualche minuto.







Clementi i giudici Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, tutti molto clementi, che hanno comunque apprezzato la prova dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. "Sfida difficile - è stato invece il giudizio della ospite della serata, Elena Sofia Ricci -, Tiziano Ferro è un cantante molto particolare ma lo hai fatto molto bene e somigliante". Per la memoria, ripassare alla prossima puntata.

