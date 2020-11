Grande Fratello Vip, crisi isterica per Pierpaolo Pretelli: "Voglio andare via" e valle di lacrime, fuori controllo

14 novembre 2020 a

Una diretta da dimenticare per Pierpaolo Pretelli. Il concorrente del Grande Fratello Vip, conclusa la puntata del 13 novembre, è finito in una valle di lacrime. Il motivo? La nomination. L'ex velino è infatti stato escluso dalla catena di salvataggio che ha visto Patrizia De Blank, Enock e Andrea Zelletta esenti dal televoto. Proprio quest'ultimo ha deciso di nominare Pretelli perché di fronte alla scelta di dover salvare qualcuno l'attore ha fatto il nome della contessa. "Noi sappiamo cosa abbiamo fatto per stare qui - ha spiegato Andrea - io mi sarei comportato diversamente perché io sono uno di cuore, tu hai fatto un salvataggio per la tv".

Immediato il pianto disperato: "Non posso continuare così. Questo gioco non fa per me. Voglio andar via, le nomination mi lacerano il cuore", ha iniziato a dire Pretelli singhiozzando. A fermarlo ci hanno pensato Elisabetta Gregoraci ed Enock corsi subito in aiuto. E chissà se siano riusciti a sviare dall'intento l'ex velino.

