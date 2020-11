Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiazzata. Entra Selvaggia Roma: "Baci con lingua con Pretelli"

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

Entra Selvaggia Roma. Scoppia il caos. Una vera scenata tra la new entry ed Elisabetta Gregoraci (che si definisce amica speciale di Pierpaolo Pretelli). "Baci con la lingua con Pierpaolo", tuona la Roma. Lui smentisce. Piomba l’imbarazzo in studio. "Ci sono stati dei baci. Non so se lui se li ricorda, penso di sì. Ci conosciamo da due anni, tramite amici di amici. Abbiamo fatto anche un evento insieme. Anzi, ci siamo incontrati la prima volta dal parrucchiere", continua la Roma (ex di Chiofalo). Ma Pretelli cerca di raddrizzare il tiro così: Selvaggia è una mia amica, non speciale. Ha avuto un rapporto con un mio amico, non con me. Non ci sono mai stati baci".



E poi interviene la Gregoraci, che si difende. "Non ci siamo divertiti, è un rapporto puro - racconta la ex di Flavio Briatore -. Avere una persona che ti supporta è importante. Non ho bisogno di marciare e di giocare.. Sono stata chiara dall'inizio, credimi. Adesso abbiamo rallentato, siamo riusciti a parlarci. Quello che abbiamo è che ci vogliamo bene. Né io prendo in giro lui né lui prende in giro me. Selvaggia, lui non mi ha mai parlato di te. Noi abbiamo trovato un equilibrio",

