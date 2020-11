Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e "l'accordo con Briatore". Dietro le quinte, la bomba: ora si spiega tutto

12 novembre 2020 a

Un accordo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? "Sicuramente". L'avverbio non mente: Pupo, uno dei due opinionisti del Grande Fratello Vip (l'altra è la polemica Antonella Elia) ha un sospetto sulla bella showgirl calabrese, chiacchieratissima concorrente di questa edizione. "Sicuramente ha un accordo con Flavio Briatore che la spinge a contenersi - ha spiegato al settimanale Chi -, ma ha anche pudore nei confronti di suo figlio" Nathan Falco. E dire che molti hanno contestato alla Gregoraci proprio una certa mancanza di pudore, nel rapporto con l'ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.

Un'amicizia nata sotto i riflettori e giudicata un po' troppo intima, di sicuro caratterizzata dal continuo tira e molla che ha fatto guadagnare a Ely il poco simpatico soprannome di "profumiera". "La giudico nella casa, non certo come persona - è il commento della Elia, sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche padrone di casa al GF Vip-. Non le credo quando illude Pierpaolo. Ho sbagliato a dire che è una gatta, perché in realtà è una volpe".

