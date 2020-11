Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani, volano gli stracci: "Sei volte a dir tanto", da lei un colpo bassissimo

14 novembre 2020 a

a

a

Volano gli stracci tra Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli. I due, tempo fa, ebbero una breve e chiacchierata relazione, che con discreta evidenza è finita nel peggiore dei modi. Ad aprire le danze è il conduttore de La Zanzara, che intercettato da Moreno Pisto al MotoFestival, a una precisa domanda sulla Lucarelli, ha risposto tranchant: "Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei". Il riferimento è a una vecchia intervista in cui Selvaggia Lucarelli parlava di lui con toni, eufemismo, non esattamente entusiasti. La replica di Selvaggia non si è fatta attendere, è piovuta su Twitter, dove ha parlato di Cruciani senza mai chiamarlo per nome: "Sono anni che la stessa persona dice la stessa cosa nelle interviste in cui casualmente gli chiedono sempre di me (a me di lui mai da secoli, strano). Non parlo di lei, la contrario suo. Ho fatto una battuta in sette anni, anche perché ci saremo visti sei volte a dir tanto", conclude Selvaggia. E lo scontro continua.

"Di quella persona non parlo". Giuseppe Cruciani, la cannonata contro Selvaggia Lucarelli: ma cosa è successo?

"Taci, non dire minch*** e non farti vedere". Selvaggia Lucarelli, colata di insulti contro Matteo Bassetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.