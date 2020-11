Verissimo, clamorosa rivelazione di Manuela Arcuri: "Lo abbiamo fatto, in gran segreto". Si è sposata senza dirlo a nessuno

14 novembre 2020 a

Una rivelazione sorprendente, quella di Manuela Arcuri a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5: in gran segreto, infatti, si è sposata con il suo storico compagno, Giovanni Di Gianfrancesco. Lo rivela la stessa attrice, 43 anni, spiegando che le nozze si sono tenute in America, a Las Vegas, una cerimonia veloce ed intima che fino ad oggi la Arcuri non aveva rivelato. Così come non ha voluto aggiungere molti dettagli dalla Toffanin, dove si è limitata a sottolineare come le nozze a Las Vegas siano valide anche in Italia. E ancora, ha aggiunto che alla base del suo legame con Giovanni ci sono tre fattori fondamentali: "La complicità, il rispetto e la libertà". La Arcuri sta con quello che ormai è suo marito ormai da quasi dieci anni.

