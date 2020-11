Striscia la Notizia, il truffatore arabo che offre passaporti falsi per immigrati. Servizio-choc: prezzi stracciati, tutto alla luce del sole

15 novembre 2020 a

Un servizio inquietante, proposto a Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre. Un servizio di Riccardo Trombetta che mostra con quale semplicità sia possibile reperire documenti falsificati in Italia. Il tutto viaggia su una pagina Facebook araba, segnalata alla redazione del tg satirico, in cui viene messo nero su bianco che si realizzano documenti falsi per immigrati irregolari in tutta Europa, Italia compresa insomma. Ed è semplicissimo, per Trombetta, mettersi in collegamento col falsario, il quale manda dei video con i quali mostra la bontà della falsificazione. Dunque il tariffario, con prezzi differenti per passaporto, patenti e carte d'identità. Ma quando l'inviato di Striscia prova a videochiamare il truffatore arabo, nessuna risposta. Il caso, fanno sapere dalla redazione, è stato segnalato alla polizia.

