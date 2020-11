Striscia la Notizia e i tre "miracoli" del caco: tutto ciò che non sapete sul frutto magico

15 novembre 2020 a

a

a

Un succoso frutto di stagione, il caco. Ed è proprio il caco ad essere il protagonista assoluto di un servizio di Striscia la Notizia proposto nell'edizione del tg satirico di Canale 5 di sabato 14 novembre. Il frutto perfetto, spiega l'inviato Luca Sardella, "per rimettere in moto il proprio corpo". Si tratta di una pianta dalle mille virtù, il caco "vanta innumerevoli proprietà". E Striscia, insomma, ci spiega tutto quello che dovremmo sapere su questa pianta e soprattutto su questo frutto. Ma non solo: esistono molte varietà di cachi, ognuna delle quali con alcune caratteristiche: nel servizio, anche una breve guida per imparare a distinguere tra la differenti tipologie. Il consiglio, comunque, è chiarissimo: mangiateli. Fanno bene al sistema immunitario, alla pelle e abbassano il colesterolo. Ma non solo...

Striscia, tutto sui cachi: il servizio

