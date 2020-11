Tu si que vales, il gesto che scatena il pianto disperato di Belen Rodriguez: cuore spezzato? Un pesantissimo sospetto

Francesco Fredella 15 novembre 2020 a

Belen Rodrigeuz si commuove. A Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 14 novembre va in scena un vero fuoriprogramma, che lascia tutti senza fiato. E la notizia vola ovunque. Ma andiamo per gradi. La Rodriguez non trattiene le lacrime vedendo la performance dell’acrobata del Cirque du Soleil Martin e di sua figlia Elisa (5 anni). Sicuramente si tratta di un’esibizione commovente, toccante, e di grande professionalità. Le note sono quelle di Elisa con A modo tuo: un brano pazzesco, che accentua il feeling tra la bimba e suo padre. Il resto lo fa l’emozione. La piccola e sua padre convincono il 97% del pubblico: un risultato strepitoso in diretta a Tu si que vales, dove il festival delle emozioni fa schizzare in alto lo share.

Sembra allora che nella mente di Belen riaffiori il rapporto tra Santiago e suo padre Stefano De Martino, con il quale Belen ha rotto i rapporti (dopo una rappacificazione). Belen è una madre molto attenta: il rapporto ritrovato con Stefano aveva in qualche modo fatto tornare il sorriso al piccolo Santiago. Ma la loro storia è finita a giungo scorso quando si son detti definitivamente addio, tra lo stupore dei fan. I motivi restano segreti. Nessun sa realmente cosa sia accaduto: solo tante voci di corridoio che si rincorrono tra smentite e fake news.

