Paolo Brosio, le confessioni spinte sulla fidanzata di 22 anni: "Non sono un prete. Quello che doveva succedere..."

Roberto Alessi 15 novembre 2020

a

a

«Mi spiace molto essere uscito dal Grande Fratello Vip». Paolo Brosio non si dà pace per l'eliminazione che l'ha portato a lasciare il reality dopo appena una decina di giorni dal suo ingresso. «Avevo il ventuno per cento di gradimento iniziale, partivo da una notorietà consolidata rispetto agli altri concorrenti, però oggettivamente sono rimasto nella Casa troppo poco, il pubblico non ha fatto in tempo ad affezionarsi». Per fortuna a consolarlo c'è una ventenne, Maria Laura De Vitis, che viene definita la sua fidanzata. «Si tratta della modella di ventidue anni con cui ho avviato una "frequentazione"». Innamorato? «È presto per dire che è una storia d'amore, ma sono certo che non è una cosa da poco... Lei mi piace molto, è profonda, matura». 42 anni di differenza non sono pochi. Lui poi vieni visto come un integralista cattolico. Fino a che punto si sono amati? «La Chiesa permette baci, e anche molto altro. Io sono molto credente, ma non sono un prete, quello che doveva succedere è successo. Poi, il Signore, se vorrà, mi assolverà». Ego te absolvo.

