Ballando con le Stelle, il doloroso sfogo di Elisa Isoardi: "Impensabile, frustrante". Un periodo disgraziato

Francesco Fredella 15 novembre 2020 a

a

a

Tornano in pista. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, dopo le disavventure dei mesi scorsi, sono di nuovo in gara a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 sabato 14 novembre. Tutto grazie al ripescaggio. La penultima puntata di Ballando è piena di emozioni e colpi di scena. Todaro e Isoardi, sui quali pende sul capo la spada di Damocle di un presunto flirt segreto, si erano ritirati dopo l’infortunio di Elisa e l’intervento chirurgico per appendicite di Todaro. Un passo indietro. Ma il pubblico li rivuole di nuovo in sella. Eliminati definitivamente dalla trasmissione: Antonio Catalani e Tove Villfor, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Anche per la Mussolini e Michael Fonts avviene un fuoriprogramma: un piccolo infortunio quando Alessandra, inavvertitamente, colpisce in viso il ballerino. Nulla di grave, per fortuna. La Isoardi, parlando delle puntate viste in tv, ha confessato: “Vedere la puntata seduta sulla sedia è stato frustrante, per me una cosa impensabile. Io sono un treno che va sempre dritta”, ha concluso.

“Ma io ti picchio”. Ballando, clamoroso raptus di Milly Carlucci: chi le fa perdere la testa in diretta Rai

"Non solo labirintite". Il collasso della Mussolini sul palco, parla Milly Carlucci: un periodo durissimo per la Duciona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.