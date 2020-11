Live-Non è la D'Urso, disastro per Paolo Brosio: chi gli fanno trovare in studio. Finisce malissimo (anche con la baby-fidanzata)?

Francesco Fredella 15 novembre 2020 a

a

a

Uno di fronte all’altra. Paolo Brosio, fresco di uscita dal Gf Vip, incontra in studio a Live-Non è la D'Urso la sua neo-fidanzata 22enne (che Barbara d’Urso, conduttrice del programma di Canale 5, prima di tutti ha intervistato qualche giorno fa). Lei, a quanto pare, non ha mandato giù il comportamento di Brosio nella casa. La sua colpa? Avrebbe dato troppe attenzioni alle altre donne del Grande Fratello vip. Ma per Paolo, stasera al Live, ci sarà una sorpresa mozzafiato. In studio arriva pure Mila Suarez che a Pomeriggio 5 ha svelato di aver scambiato alcuni messaggi con Brosio ai tempi della quarantena (quando Paolo avrebbe iniziato a frequentare la 22 enne mozzafiato). “Mi ha invitata a Forte dei Marmi”, racconta la Suarez. E stasera, tra i vari colpi di scena, potrebbe esserci un faccia a faccia di fuoco.

“Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”. Paolo Brosio, cosa gli esce di bocca al GF Vip: “pensavo fosse gas…”

Sembra che Mila Suarez sia pronta ad incastrare Brosio portando tutte le prove in studio. E così, l’ex gieffino vip non avrebbe via d’uscita. Si preannuncia una puntata piena di colpi di scena. La D’Urso ricorderà anche Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso di recente. Ha lasciato un vuoto immenso. In studio ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, suoi eterni amici. Arriverà anche Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido: racconterà una sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. Infine, Guenda Goria e Telemaco (ormai ex) s’incontreranno e si preannunciano scintille. Preparatevi.

"Momenti religiosi e carnali". Sapete chi è questa modella 22enne? Si presenta dalla D'Urso, bomba su Paolo Brosio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.