Grande Fratello Vip, orrore contro Elisabetta Gregoraci di Dayane Mello: "Si è sposata un miliardario, non sa fare un ca*** nella vita. E suo figlio..."

Uno sfogo brutale, durissimo, cattivissimo, contro Elisabetta Gregoraci. Il tutto nella notte, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad aprire il fuoco è Dayane Mello, mentre quest'ultima parlava con Adua Del Vesco: "Non c'è niente in questa donna - premesse ferocissima -. C'è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca*** ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così", ha picchiato durissimo riferendosi a Flavio Briatore. Ma non è finita: "È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*** così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca*** nella vita?", ha rincarato la dose. Parole pesantissime, quelle di Dayane Mello, che non sono piaciute, affatto, alla stragrande maggioranza degli spettatori del GfVip.

