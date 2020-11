Domenica In, Tiziano Ferro-Mara Venier? Roba da censura: "Ti strizzo tutta", "Qui solo roba vera, niente plastica"

15 novembre 2020 a

a

a

Uno show, l'intervista di Tiziano Ferro a Domenica In, il programma in onda su Rai 1 con la puntata di oggi, domenica 15 novembre. Al timone ovviamente c'è Mara Venier, che con l'artista ha un bellissimo rapporto. I due, ovviamente, sono a distanza: lui ospite in collegamento, così come impone il coronavirus. E così, ecco che ad un certo punto la Venier afferma: "Quanto mi dispiace non toccarti". Spiazzante la risposta di Tiziano Ferro: "Recupereremo, ti strizzo tutta", ha detto strappando grasse risate in studio. Ma ancor più clamorosa è la risposta della Venier: "Tanto qui è tutta roba vera, non salta niente. Plastica non ce n'è... non vedo l'ora". Incontenibile Zia Mara, come sempre. Un siparietto che ovviamente ha mandato in tilt i social.

“Sai dov'ero?”. Mara Venier dimentica il collegamento: “ho fatto un figurone”, Matano senza parole

"Quel terrore, ogni mattina". Mara Venier, parole pesantissime (contro il governo): "Tutto questo ci fa male"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.