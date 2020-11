Domenica In, "troppo gay": le terrificanti riunioni segrete su Tiziano Ferro

15 novembre 2020 a

A Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, ospite speciale della puntata del 15 ottobre è Tiziano Ferro. Il cantante ha svelato molto sulla sua vita privata e anche sul suo passato. "C’erano delle riunioni su di me e il tema principale era ‘sembra troppo gay'”, ha raccontato alla conduttrice dei tempi in cui divenne artista. E ancora: “Mi facevano rivestire una volta arrivato in aeroporto con vestiti ritenuti più maschili”.

Tiziano Ferro ha confessato di aver vissuto "un senso di manipolazione e violenza psicologica che non rimane meno grave di quella fisica, c’è bisogno di una legge contro l’odio perché l’odio è anche quella di provare a denigrare una persona che sta lavorando”. Ma quello per cui ha sofferto di più è il fatto che lui glielo lasciasse fare; "Pensavo di meritarmelo", ha ammesso sconvolgendo la Venier.

