Domenica In, "mi stai dicendo che sono un cesso?". Gaffe di Mara Venier, imbarazzo con Tiziano Ferro

15 novembre 2020 a

a

a

Siamo a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 15 novembre. Puntata che si apre con un'intervista a Tiziano Ferro, il cantante ospite in collegamento. Intervista bella, toccante, vibrante, zia Mara e Ferro si vogliono bene e si divertono. Si parla degli haters, dei leoni da tastiera, e il cantante taglia corto: "Non dedicare tempo a chi ti odia, ma dedica un minuto a chi ti ama". Dunque, parlando del suo passato e dei problemi che aveva avuto per il suo fisico, Tiziano Ferro sottolinea come "la mancata accettazione di te stesso ti può distruggere". Poi, però, c'è anche lo spazio per un siparietto, una piccola gaffe della mitica Venier. Mostrano una foto dell'artista da piccolo e lei esclama: "Eri bellissimo da bambino". Ferro replica: "Mi stai dicendo che adesso sono un cesso?". Chiude lo scambio la Venier: "Ma lo sai che sei un gran figo, mica te lo deve dire la zia". Cala il sipario.

“Sai dov'ero?”. Mara Venier dimentica il collegamento: “ho fatto un figurone”, Matano senza parole

“So' vecchia, non servo più”. Clamorosa Mara Venier: la depressione dopo le frasi (infelici) di Toti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.