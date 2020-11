Mara Venier, il clamoroso aneddoto di Myrta Merlino: "La tv è un mondo di iene". Capito?

15 novembre 2020 a

a

a

Tra pochi minuti, Myrta Merlino inizierà la sua avventura domenicale su La7, con L'Aria di Domenica, contenitore con cui andrà a sfidare la Domenica In di Mara Venier e Lucia Annunziata con Mezz'ora in Più. E in un'intervista al Corriere della Sera, la Merlino ha raccontato di aver sentito tutte e due le "rivali", e ha aggiunto di aver ricevuto appoggio e incoraggiamento da entrambe, in barba alla sfida, ovvia, dello share. Parole che secondo Myrta Merlino non sono così abituali: "La tv è un mondo di iene", sospira. Ma con Venier e Annunziata si è imbattuta in due piacevoli eccezioni. Dunque, una confessione sul compagno, Marco Tardelli: "Mi odia perché non mi vede mai", ha rivelato. Già, impegnata tutta la settimana. Ora, anche la domenica.

“So' vecchia, non servo più”. Clamorosa Mara Venier: la depressione dopo le frasi (infelici) di Toti

"Sono usurata. Mollare? Sì, ci sto pensando": Myrta Merlino, le parole con cui terremota La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.