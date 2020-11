Domenica In, Sinisa Mihajlovic mai visto: il dramma che lo fa scoppiare un pianto disperato

15 novembre 2020 a

Sinisa Mihajlovic come mai visto prima. Ospite a Domenica In nella puntata del 15 novembre, l’allenatore di calcio è stato accolto da Mara Venier in studio. La conduttrice si è lasciata andare ad una considerazione: “Tu sei un campione della vita e nella tua vita professionale”. Immediata la commozione negli occhi di Mihajlovic, che ha dovuto affrontare un bruttissimo male: la leucemia. “Comincio ad avere un problema alla gamba, faccio gli accertamenti, la situazione peggiorava perché non riuscivo a camminare, non potevo poggiare il piede, avete forti dolori. Sono andato a fare la risonanza magnetica ed è uscito fuori che avevo la leucemia”, ha iniziato a raccontare durante il programma di Rai Uno.

L'allenatore ha anche spiegato il motivo per cui ha annunciato alla stampa la malattia che lo stava colpendo: "Ho voluto - ha precisato - farlo sapere a tutti, condividerlo con loro". E infine ha ammesso: "Avevo paura, ma avevo più coraggio. La paura si vince con il coraggio. Quando sono andato alla mia prima partita, ero un morto che camminava, sono voluto andare lo stesso”. Un coraggio che l'ha ripagato.

