Fatti vostri, Magalli sconcerta Mary Segneri: "Come Cicciolina per il colonnello Morico". Occhi al cielo, la regia riprende tutto

16 novembre 2020 a

a

a

Altro momento imbarazzante per Giancarlo Magalli e Mary Segneri a I Fatti Vostri. In studio il conduttore parla con Samanta Togni di un film sulla danza, e non riesce a contenersi: "Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini: un po’ come Cicciolina per il colonnello Morico". Il gelo cala immediatamente e la Segneri, alle spalle di Magalli, alza gli occhi al cielo come dire: eccone un'altra. Questa edizione, effettivamente, è stata fin qui segnata dalle molte gaffe di Magalli, che peraltro ha fatto "doppietta" regalando un'altra frase poco garbata proprio nei confronti della Segneri.

"Ignorante": Giancarlo Magalli sfregia la cuoca? In studio si scatena il caso: che imbarazzo su Rai 1

"Adesso lo dovete rifare con la sua presenza ingombrante", ha ironizzato sul balletto di Mary e la sua forma fisica "non filiforme", diciamo così. Accortosi della reazione delle persone intorno a lui, Magalli si è subito scusato a suo modo, spiegando la frase infelice: "La sua presenza è ingombrante nel senso che, quando balla, balla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.