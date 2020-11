Carlo Conti, dopo il Covid un clamoroso regalo dalla Rai: “Ogni sabato sera”, il programma che non ha mai condotto prima

16 novembre 2020 a

Carlo Conti sarà alla conduzione di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che a partire da gennaio 2021 tornerà in una veste completamente nuova. Dopo l’imprevisto con il Covid, che per fortuna il conduttore della Rai sta brillantemente superando, Conti quindi si troverà alla guida di un programma che non ha mai condotto prima, nonostante sia uno dei più popolari realizzati a Viale Mazzini. Secondo le indiscrezioni di Tv Blog, il gioco dei pacchi andrà in onda ogni sabato sera con un format totalmente rinnovato: i concorrenti non saranno più singoli ma a coppia, nello specifico coppie di fidanzati che sono in procinto di sposarsi e che quindi possono avere bisogno di una eventuale vincita. Inoltre a rappresentare le regioni non ci saranno più persone sconosciute ma volti noti che renderanno ancora più frizzante la trasmissione.

