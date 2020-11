Tale e Quale Show, clamorosa sorpresa: il ritorno di Carlo Conti, ecco come condurrà

12 novembre 2020 a

Carlo Conti tornerà a condurre Tale e Quale Show. A pochi giorni dalle sue dimissioni dall'ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato per coronavirus, Conti è pronto a tornare al lavoro. Il conduttore condurrà infatti la prossima puntata, di venerdì 13 novembre, del programma di Rai 1 in quella che è la semifinale.

Conti ovviamente non sarà presente in studio, ma si collegherà da casa come già aveva fatto in precedenza. Ad affiancarlo come sempre i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli, saranno affiancati in via del tutto eccezionale da Elena Sofia Ricci. Ne vedremo delle belle dunque.

