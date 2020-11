Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti parla di Gino Strada ma si sente questa voce: un clamoroso fuoricampo

16 novembre 2020 a

Anche a Otto e Mezzo su La7 si parla della nomina di Eugenio Gaudio come commissario alla Sanità in Calabria. Interpellato da Lilli Gruber nella puntata di lunedì 16 novembre è Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale spiega la sua contrarietà all'ipotesi avanzata in precedenza, ossia quella di Gino Strada. "In Calabria ci vuole una persona che conosca bene la situazione", commenta mentre Scanzi in collegamento interviene: "Sta dicendo che non è competente?".

Ma Sallusti sembra non aver sentito, tanto che a quel punto prosegue: "Io non condivido la linea politica del fondatore dell'ong Emergency". Ed ecco che a quel punto la firma del Fatto prosegue con tono provocatorio: "Sì, nemmeno lui". Anche in questo caso però Sallusti non comprende e tira dritto nel suo discorso.

