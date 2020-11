Striscia la notizia e l'ultimo discorso di Conte su Facebook: in diretta, qualcosa di umiliante. Occhio alla interprete per sordomuti

17 novembre 2020 a

A Striscia la notizia, in mancanza del campionato di calcio stoppato dalla sosta per le Nazionali, va in onda la rubrica "Striscia il cartellone" dedicata anche a Giuseppe Conte. Lo storico inviato Cristiano Militello, l'uomo degli striscioni negli stadi, ha selezionato i migliori (o peggiori) commenti relativi all'ultima diretta del premier su Facebook.

Guarda qui il video integrale di Striscia la notizia

Risultato? Decisamente esilarante. "Ragazzi, io sono sordo, giuro che quella sotto (la interprete nel linguaggio dei sordomuti, ndr) muove le mani a caso", scrive un utente. Prontissima replica: "No no, è proprio il Dpcm che è scritto così, a caso". Come dargli torto: per restare a Militello, roba da "olà" da una curva all'altra dello stadio.

"Non sarà un liberi tutti". A Palazzo Chigi spunta il "dossier-Natale": limitazioni e virus, le ipotesi sul tavolo di Conte

