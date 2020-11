L'Aria che Tira, Myrta Merlino allibita: "Non potete prendervela con gli italiani"

17 novembre 2020 a

a

a

"Non possiamo prendercela con gli italiani", inizia così lo sfogo di Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7. La conduttrice si rivolge soprattutto a chi dice che le persone si fanno prendere dal panico, affollano i pronto soccorso e si fanno influenzare dall'informazione. "Sinceramente signori miei non è così. Mi arrivano centinaia di lettere, le gente sta a casa, si attacca al telefono ma nessuno risponde o li va a visitare - ha spiegato la giornalista -. Dopo qualche giorno che hai la febbre alta e nessuno arriva a casa tua e ti dà assistenza, ti ficchi in macchina e vai al pronto soccorso, è l'unica cosa che puoi fare". Ecco perché la Merlino ha commentato allibita la notizia sul Tar del Lazio. Il tribunale, infatti, accogliendo il ricorso dei medici di famiglia, ha consentito loro di non dover per forza andare a casa dei pazienti per curare i malati Covid: "Io trasecolo".

