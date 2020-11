Mattino 5, Alessandra Menzani contro Pretelli: "Scene vergognose al Grande Fratello Vip"

17 novembre 2020 a

"Scene vergognose". Alessandra Menzani, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, non va per il sottile. A indignare la penna di Libero è Pierpaolo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip chiacchieratissimo (e non sempre in modo benevolo) per la sua attrazione senza speranza per Elisabetta Gregoraci. "Quando ho visto in tv il suo pianto disperato mi sono spaventata! Mi sono detta: 'È successa una tragedia?'", ironizza la Menzani. Il riferimento è alla lite tra l'ex velino di Striscia la notizia e Andrea Zelletta per via di un mancato salvataggio per la nomination. "Queste scene in tv per un gioco sono vergognose". "Hai preso una decisione e continua a portarla avanti!", ha condiviso la critica a Pretelli Biagio D'Anelli, che pure è suo amico fuori dalla casa. E Valerio Merola ha aggiunto: "Deve tirare fuori il carattere".

