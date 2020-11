Caduta Libera, Gerry Scotti rivela: "Ultima puntata poi repliche", il Covid stravolge i programmi Mediaset

17 novembre 2020 a

Gerry Scotti è tornato a casa ed è in recupero dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del Covid. Le ultime settimane non sono state semplici per il conduttore storico di Mediaset, ma adesso sta molto meglio, come ha lui stesso dichiarato stamattina in collegamento con Radio Deejay. Non solo, perché Scotti ha dato un’anticipazione su Caduta Libera, che domani andrà in onda per l’ultima volta con una puntata inedita: poi a partire da giovedì verranno trasmesse le repliche del popolare game show, dato che Gerry non ha ovviamente avuto molto di registrare nuove puntate a causa del Covid. Giustamente il conduttore deve stare a riposo a casa dopo la malattia, il suo auspicio è quello di essere al meglio per la finale di Tu si que vales, che è in programma sabato 28 novembre in diretta su Canale 5. “Mi attiverò per cercare di esserci”, ha dichiarato Scotti che però non ha voluto dare false speranze, anche perché con la salute c’è poco da scherzare e da fare gli eroi.

