Alberto Matano interrompe La vita in diretta: “Bollettino Covid, questo fa male”, giornata drammatica per i morti

17 novembre 2020 a

Come al solito Alberto Matano ha dedicato uno spazio a La Vita in Diretta per aggiornare i telespettatori di RaiUno sui dati pubblicati nell’ultimo bollettino rilasciato dal ministero della Salute. Quello di martedì 17 novembre ha fatto segnare una nuova impennata di contagi (oltre 32mila dai 17mila di ieri), ma soprattutto di morti: sono 731, il massimo dallo scorso 4 aprile e in controtendenza rispetto agli scorsi giorni in cui il numero di decessi da 600 si era assestato intorno a quota 500. Segno che il peggio non è ancora passato: “I morti, numero incredibile, che fa male e che, devo dire, in questa seconda ondata è il più alto che viene registrato”, ha dichiarato Matano. Il quale poi ha rimarcato che si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di valutare gli effetti delle ultime misure restrittive.

