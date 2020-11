Ilary Blasi, Isola dei famosi "nonostante il Covid". Indiscrezione clamorosa sui nomi: dal Grande Fratello storico all'Honduras, la super-concorrente

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

"Quest'Isola dei famosi s’ha da fare”: Covid permettendo, il format dovrebbe iniziare dopo il Grande Fratello Vip. Che finirà a febbraio. Ora trapelano i primi nomi in rete di vip che sarebbero stati "attenzionati" dagli autori dell’Isola. Tra questi Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, hair stylist ed ex concorrente del GF vip. Ma ci sarebbe anche la modella Mila Suarez - che ha baciato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia Elisa De Panicis). E poi un ex volto di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi. Un posto ci sarebbe anche per Lucas Peracchi, personal trainer e fidanzato con Mercedesz Henger. Ma secondo i ben informati anche Sossio Aruta, Cristina Plevani e radiofonico Marco Baldini potrebbero partire per l’Honduras. Per adesso solo indiscrezioni.

