Striscia la notizia, "troppa foga": l'abito di Michelle Hunziker si squarcia e resta nuda. Non solo: "Cosa non avete visto"

18 novembre 2020 a

a

a

Anche Michelle Hunziker entra nella prestigiosa classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia. Merito della performance a All together now della scorsa settimana. "Rompe gli indugi e non solo", ironizzano Ficarra e Picone.

"L'ho vissuto sulla mia pelle". Dolore e terapie, la rivelazione toccante di Michelle Hunziker

Sul palco, la bella svizzera si scatena con Rita Pavone e Anna Tatangelo sulle note del classico r'n'b degli anni Sessanta Proud Mary. "Mi si è strappato il vestito dalla foga", ride mentre la Pavone e la Tatangelo cercano di ricoprirla. Lei si gira e mostra al pubblico la vistosa e intrigante spaccatura involontaria all'altezza dell'osso sacro, con scorci proibiti. "Per strappare un sorriso ha strappato pure il vestito", chiosano a Striscia. "Eh sì, Michelle è proprio una che... spacca". Come dar torto ad Antonio Ricci?

Michelle Hunziker a I nuovi mostri, guarda il video di Striscia la notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.