Paolo Brosio, la bomba di Mila Suarez: "Lo capisci per cosa ti sta usando?". Forse, la sua baby-fidanzata...

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

a

a

Ora parla Mila Suarez. E’ un fiume in piena. A Libero, in esclusiva, parla di Paolo Brosio: “Sei un uomo di Fede, non capisci che la tua nuova fidanzata ti utilizza per andare in tv?”. La Suarez, che ha rivelato di aver messaggiato con Brosio durante il lockdown, quando lui stava iniziando a frequentare Laura (la 22 enne super modella). “Una coincidenza: anche lei ha lo stesso agente di Paolo. Secondo me ti sta usando. Devi aprire gli occhi”, continua. Ma Brosio, solo pochi giorni fa a Live-Non è la D'Urso, ha difeso la 22enne (laureata e con un curriculum di tutto rispetto). “E’ presto per parlare di amore, ma c’è intesa e stima”, aveva detto Brosio. Alla Suarez, però, quelle frasi non sono andate giù. “La loro storia non mi convince”. Parola di Mila.

"Vuoi toccarle? Senti che roba...". Roba spinta alle 4 del mattino: Selvaggia Roma si fa palpare davanti a tutta Italia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.