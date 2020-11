Ilary Blasi, Alfonso Signorini si sbottona: "La invito a cena da tempo, mi rimbalza sempre"

18 novembre 2020 a

Si fa un gran parlare del rapporto tra Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, voci che si inseguono da anni e relative a una presunta antipatia di fondo nata dopo l'assegnazione del la conduzione del Grande Fratello Vip al direttore di Chi. La Blasi, si dice, non avrebbe gradito il passaggio di testimone al precedente opinionista. Solo voci, mai mezza conferma dai diretti interessati. E ora, a rompere il silenzio, è Signorini, che cerca di mettere a tacere una volta per tutte i gossip. "Se sento Ilary Blasi? Certo che continuo a sentirla. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi", spiega. E ancora, aggiunge di averla invitata più volte a cena e che però, per un motivo o per l'altro, lei avrebbe rimandato l'incontro, sempre per buone ragioni: "Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese - sottolinea Signorini -. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid". Insomma, cena rimandata per validi motivi.

