Ballando con le stelle, altro disastro per Alessandra Mussolini e Fonts: colpo di coda del coronavirus, finalissima rovinata?

18 novembre 2020 a

a

a

Un'edizione funestata dagli imprevisti, questa di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. E a pochi giorni dalla finalissima, ecco l'ultima, rovinosa, tegola: Maykel Fontes è fermo per sospetta positività al coronavirus e rischia di disertare l'ultima puntata. Si tratta del partner di ballo di Alessandra Mussolini, una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando, tra le liti con Selvaggia Lucarelli e gli svenimenti. Insomma, la Duciona rischia di ballare senza Fonts all'ultimo atto, nel caso una pessima notizia per Ballando e per la Rai. La notizia è stata rilanciata da Tpi.it, il sito per cui lavora proprio la Lucarelli. Si spiega che Maykel ha fatto un tampone molecolare e che si dà per certo che diserterà la finale. L'esito ancora non è arrivato ma i tempi sono lunghi: difficile che si sappia entro sabato. E così, Fonts potrebbe essere costretto a guardare la finalissima in isolamento. Come è noto, un sospetto-Covid è infatti costretto ad isolarsi. Altra tegola per la Carlucci e soprattutto per la Mussolini.

"Quando succede, sto male": il dolore che Carolyn Smith ha sempre nascosto al pubblico

"Troppo targata Mediaset". La showgirl "vietata" in Rai, una clamoroso accusa a Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.