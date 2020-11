All Together Now, Anna Tatangelo e Rita Pavone? La più incredibile rissa tv: "La persona sbagliata", Ora parlo io"

Francesco Fredella 19 novembre 2020 a

a

a

Ad All Together Now - il programma di Michelle Hunziker su Canale 5- non mancano gossip e colpi di scena. Ci pensa Rita Pavone, uno dei giudici speciali, ad animare la puntata. Prima i fatti: Anna Tatangelo risponde a tono alla Pavone, che tira in ballo Gigi D’Alessio. “Siete una bella coppia nella vita e si vede che vi amate con lo sguardo”, dice la Pavone commentando una delle coppie in gioco.

“Lavorate insieme, ma lui dovrebbe esibirsi senza la compagna“, continua. E subito risponde la Tatangelo mettendo in riga la Pavone: “A parte che io non vedo tutta questa differenza tra i due. Ci sono pezzi che fanno notare questa cosa e altri che la nascondono. Alla fine sono qui, sono in coppia, basta così. Se loro sono in coppia perché li vuoi dividere?” . Poi il colpo di scena finale quando la Pavone lancia una frecciatina alla Tatangelo. Gelandola. “Ah sì? Parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…”, dice. Anna parte all’attacco: “Allora, scusami Rita…Adesso ti rispondo bene. Sai che ho massima stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, ‘Uno Nuovo Bacio’ 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!“. Gelo in studio.

"Mi viene da piangere, non posso". Dramma in tv, il caso che fa crollare Michelle Hunziker in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.