Ballando con le stelle, terrore per Maykel Fonts: "Si è sentito male e poi ha avuto l'esito", la più brutta delle notizie

Francesco Fredella 19 novembre 2020 a

a

a

Un altro guaio a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1. Maykel Fonts è positivo al Coronavirus: Alessandra Mussolini potrebbe non essere alla finale di sabato sera. La Mussolini, però, è risultata negativa.“Siamo alle prove di Ballando con le Stelle: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel” – ha annunciato Milly Carlucci – “La notizia è già trapelata e purtroppo ve la devo confermare: Maykel è positivo e quindi non ci sarà alla finale di sabato. Si è sentito male domenica, ha fatto dei tamponi: due sono risultati negativi, ma poi il terzo ha affermato la positività. Abbiamo fatto più tamponi molecolari ad Alessandra e fino all’ultimo tampone di oggi lei è negativa”.

"Troppo targata Mediaset". La showgirl "vietata" in Rai, una clamoroso accusa a Milly Carlucci



Un colpo di scena. Cosa accadrà sabato sera? La Mussolini potrebbe ritirarsi e non scendere in pista con un altro ballerino. “Però chiaramente tornerà in teatro solo quando questo sarà nell’assoluta sicurezza, per tutti gli altri della troupe e del cast. Che cosa succederà adesso: proverà, non proverà, gareggerà, non gareggerà? Stiamo cercando di prendere le misure di questa situazione. La nostra priorità è la salute, la sicurezza di tutti. Vi terremo aggiornati”, ha detto Milly.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.